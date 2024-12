Ilnapolista.it - Le squadre che vincono il titolo si costruiscono dalla difesa. Tranne questo Liverpool (Times)

Leggi su Ilnapolista.it

“Lecheilsidal basso (). Questa è la percezione.. Se ilvincesse la Premier League questa stagione, come dovrebbe ora, avrebbe praticamente la stessa linea difensiva che ha vinto nel 2020“.È cambiato solo il partner di reparto di Virgil van Dijk. La stessaè “andati avanti per quattro stagioni senza vincere il campionato“. Quindi se adesso si avviano a vincere la Premier, non è certo perché la linea difensiva è diversa rispetto al passato.Ilha la stessache per quattro anni non ha vinto nulla“Hanno costruito in avanti“. O meglio, hanno cambiato dal centrocampo in su. “è ciò che li distingue. Anche il centrocampo completamente ristrutturato. Eppure, tornando alla stagione 2019-20, oltre allasolo Mohamed Salah può affermare di essere stato un titolare fisso in entrambe le campagne.