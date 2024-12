Sport.quotidiano.net - Le pagelle, raffica di insufficienze. Mateju, Elia, Soleri e Bandinelli in giornata no. Salvatore Esposito perde il duello con Benali

GORI 5: protagonista con una paratona delle sue sulla conclusione a botta sicura di Dorval e sul fendente di Falletti, ma combina il patatrac, complice l’indecisione con, quando esce goffamente sull’attaccante uruguiano causando un rigore, quantomeno dubbio. WISNIEWSKI 5,5: sfortunato in occasione dell’autorete sul fendente di Falletti. Da una sua iniziativa in avanti nasce la prima occasione da gol di Pio4,5: fa, purtroppo, rimpiangere Hristov perché fin dalle prime battute fa fatica a interpretare il ruolo di centrale. Gravissima l’ingenuità, in collaborazione con Gori, che determina il rigore a dir poco dubbio per i Galletti. BERTOLA 6: fa il suo senza eccellere, presidiando discretamente la zona di competenza.4,5: unada incubo per lui, la tecnica e la fisicità del dirimpettaio Dorval lo mettono in crisi a più riprese.