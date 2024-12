Metropolitanmagazine.it - Le nuove uscite su Netflix di Gennaio 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dicembre è giunto al termine e con l’arrivo del nuovo anno ci saranno splendide novità sulla piattaforma streaming di. Anche nel prossimo mese ci saranno prodotti adatti per tutti e tutte. Se non volete perdervi neanche un’uscita continuate a leggere! Ecco quindi ledidi.Ecco tutte lediperMica è colpa mia – Photo Credits mymovies.itMissing You – serie TV – dal 1°.Don’t Die: L’uomo che vuole vivere per sempre – docufilm – dal 1°.Mica è colpa mia – film – dal 1°.Numero 24 – film – dal 1°.Isolati con la suocera – serie TV- dal 2.Cunk on Life – film – dal 2.Bandidos – serie TV – dal 3.Selling The City – reality – dal 3