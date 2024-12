Piperspettacoloitaliano.it - Le fiction italiane più viste del 2024, la classifica con ascolti tv, share e Total Audience

La media deglitv dellepiùdel. Sfida aperta tra Doc e Lolita LoboscoSiamo giunti alla fine dell’anno e non può mancare il resoconto dellepiùdelcon una lunga e intensissima stagione. Tantissime proposte da parte diRai, che domina indubbiamente il monopolio. In crescita ancheMediaset con nuove produzioni, seppur con numeri di natura più bassi. E allora immergiamoci per scoprire ladeglitv delleRai e Mediaset del.Top 10tv, leRai piùdelDoc Nelle Tue Mani 3 mediatv di 5,1 milioni di telespettatori con il 29%Le Indagini di Lolita Lobosco 3 mediatv 5 milioni di telespettatori con il 27,5% diMakari 3 mediatv 4,2 milioni di telespettatori con il 23,5% diDon Matteo 14 mediatv 4,1 milioni di telespettatori con il 23,1% diLa Storia mediatv 3,8 milioni di telespettatori con il 20,5% diNinfa Dormiente mediatv di 3,3 milioni di telespettatori con il 19.