La Costituzione contro i fantasmi del passato

Roberto Fiore che si presenta a Ferrara per dire che ispira la propria azione politica al fascismo dimostra – per parafrasare la frase di Karl Marx – che quando la storia si ripete tende a farlo sotto forma di farsa. Il fascismo, come il comunismo ed il nazismo, ha rappresentato l’illusione di milioni di uomini, finita in una catastrofe senza precedenti, che il totalitarismo e non la democrazia potesse rappresentare la soluzione ai conflitti sociali scatenati dalla modernità e dall’avvento delle masse sulla scena politica del secolo scorso. Tratto comune di tutti i totalitarismi è la negazione della democrazia parlamentare e della libertà come è intesa in tutto l’occidente liberaldemocratico. Fare, come fa Fiore, la caricatura del fascismo a 80 anni dalla sua fine, vuol dire non aver capito la lezione delle tragedie che l’Europa ha vissuto a causa delle ideologie del XX secolo.