Anteprima24.it - Ischia, sequestrata dai Carabinieri ingente quantità di droga: tra gli arrestati una guardia giurata

Tempo di lettura: 2 minutiUnquantitativo didestinata allo spaccio per queste festività è statadaidicon la ‘sorpresa’ che il corriere degli stupefacenti era una. I militari coordinati dal capitano Laganá in questi giorni presidiano gli approdi isolani per monitorare i flussi di turisti in arrivo per il Capodanno; nei giorni scorsi hanno notato 3 persone appena sbarcate che provavano ad eludere i controlli. Si tratta di un uomo di 39 anni e di due donne di 49 e 50 anni, tutti originari di Napoli ed incensurati. Ainon è sfuggito il fatto che alla loro vista i tre avevano provato a disfarsi di una valigia che portavano con loro. Il 39enne per evitare il controllo affermava: “Sono una“, cosa poi risultata vera, ma questo non avrebbe impedito il controllo al bagaglio sospetto.