Incidente sul lavoro a Vercelli, operaio morto folgorato

Ennesimosul, questa volta in Piemonte. Un51enne, originario del novarese, èoggi a Ghislarengo, comune in provincia dial confine con quella di Novara. L'uomo stava lavorando all'interno di un capannone chiuso per eseguire una manutenzione al quadro elettrico per contro di una ditta esterna, quando sarebbe rimastodalla corrente elettrica. L'è deceduto in ospedale, dove era stato ricoverato. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Per chiarire le cause del decesso saranno effettuati ulteriori accertamenti. Sanitari e forze dell'ordine infatti non escludono che a causare la morte possa essere stato un infarto.