Ilnapolista.it - Il Napoli non ha mai perso la testa e il gioco, ci ha creduto fino alla fine (Corsport)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilnon ha mailae ile ci ha-Venezia 1-0 e primo posto in classifica (in condominio con l’Atalanta e l’Inter è a meno uno con una partita da recuperare).Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Festa grande, sì, ma anche la vecchia passione per il brivido: gli azzurri hanno giocato ancora con il fuoco, schiacciando letteralmente il Venezia sin dall’inizio ma producendo appena un gol dopo 79 minuti di assoluto dominio e percentuali eloquenti dal primo istante: 25 tiri a 4 (8 nello specchio); un rigore sbagliato e un palo; il 67% di possesso finale, con punte tra 77 e 78%; 35 cross a 9, 14 angoli a 4, una mole dinella trequarti e in area avversaria pari al doppio e al triplo nel primo tempo. Migliore in campo, il portiere del Venezia: Filip Stankovic, ventiduenne figlio di Dejan, 7 parate in tasca.