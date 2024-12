Ilnapolista.it - Il Benfica ha rifiutato la prima offerta di Giuntoli per Antonio Silva (Di Marzio)

La Juventus deve alzare l’presentata alper, lo scrive Gianluca Di. Ladiche, insieme a Motta, ha messo fuori rosa Danilo, è di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Dal club portoghese però è arrivato il secco “no”. Serve uno sforzo economico in più per portare il difensore a Torino.Ilrifiuta ladella Juve perScrive Di:“I bianconeri spingono per portarea Torino: ilperò fa muro all’della Juventus. Il classe 2003 ha aperto al trasferimento in Italia e sarebbe pronto a lasciare il. I bianconeri, che hanno deciso di mettere fuori rosa il capitano Danilo, puntano con decisione il difensore portoghese ma per il momento devono registrare il muro alzato dal