I look di dicembre, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese:le famose questo?L’abito per le festeElettra Lamborghini, mese di festeggiamenti. Lesi vestono di luccichii, tessuti preziosi e. malizia. A St. Moritz per l’Immacolata Elisabetta Gregoraci ha scelto un outfit perfetto anche per San Silvestro: culotte e body Alex Perry hanno un effetto gessato in strass. Velluto nero per Giulia Salemi, che sottolinea lo splendido pancione.da diva per Elettra Lamborghini, sul red carpet in lilla.