Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto sesso con il papà della mia amica durante la sua festa di compleanno. Lui ha 49 anni, io 19, ma provo qualcosa: che fare?”. La confessione fa discutere il web

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“È stato uno sbaglio o il segno didi più grande?” È questa la domanda che tormenta una ragazza di 19dopo una notte di alcol e passione con il padre 49ennesua miglioreladidi quest’ultima. La, condivisa in un gruppo Facebook e rilanciata dal Daily Mail, ha scatenato una valanga di reazioni e critiche, accendendo il dibattito online.Un bicchierino tira l’altro, le inibizioni crollano ed ecco che lamiglioreprende una piega decisamente inaspettata. La 19enne racconta nel post di aver iniziato a bere alcuni shot con il padre di lei, e che, complice l’alcol, i due si sono appartati nel retrocasa, finendo per avere un rapporto sessuale. Nonostante i dubbi e il senso di colpa che l’hanno assalita la mattina successiva, la ragazza ha ammesso di provare un’attrazione reale per l’uomo: “Mi piace davvero tanto e riesco a vedere un futuro con lui“, scrive.