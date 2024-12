Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 29 Dicembre - 4 Gennaio: Kung Fu Panda 4, Dune Parte Due, Godzilla e Kong

Leggi su Digital-news.it

TV SKY / NOW 292024 - 42025Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 29, gli appassionati di cinema e musica potranno immergersi nella straordinaria vita di Bob Marley con "Bob Marley: One Love", in onda su Sky Cinema Uno alle 21.15 e disponibile anche in streaming su NOW. Questo emozionante biopic, con Kingsley Ben-Adir nei panni dell'iconico cantante giamaicano, ripercorre i momenti più significativi della sua esistenza, tra gioie e dolori, dal 1976 al 1978.