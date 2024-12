Ilnapolista.it - Gravina si avvicina al terzo mandato in Figc: è l’unico candidato alla presidenza

Gabriele, attuale presidente, si avvia verso ilin federazione.. Non ci sono altre candidature formali, né Del Piero, né chiunque altro. Il termine per presentare le candidature era fissato per il 25 dicembre.L’assemblea elettiva si riunirà per l’elezione, in pratica per ratificare la nomina, diil 3 febbraio. Verranno anche eletti i consiglieri.Come segnala anche Sky Sport, “in rappresentanza della Lega di Serie A non c’è (la candidatura) di Claudio Lotito, presidente della Lazio e consigliere uscente. Le candidature in vista dell’assemblea elettiva del 3 febbraio sono state presentate nei giorni scorsi e pubblicateriapertura degli uffici d. Per i 3 consigliere eletti della A (il quarto è di diritto il presidente di Lega) in corsa Francesco Calvo, Stefano Campoccia, Carlo Catte, Claudio Fenucci, Alessandro Ferrari, Adriano Galliani, Giuseppe Marotta, Luca Martines, Luca Percassi, Paolo Scaroni, Saverio Sticchi Damiani, Francesco Terrazzani“.