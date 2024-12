Quotidiano.net - Grande Fratello, le lacrime di Lorenzo: “Mi obbligavano a fare e vedere violenze”

Spolverato, in, ha confessato il segreto che lo affligge ale nella sua vita e che non lo lascia libero da quando aveva 15 anni. “E’ successo nei primi anni delle scuole superiori – raccontaSpolverato –. Sono entrato a far parte, in modo del tutto inconsapevole, di alcune bande che ai tempi c’erano e venivo costantemente obbligato adelle cose. Non venivo lasciato stare. I primi momenti riuscivo a tornare a casa dopo scuola e chiudermi in camera, ma non era così tutti i giorni. Tornando a casa era come se io sapessi quello che stavo facendo, ma come se non riuscissi a tirarmi fuori e nasconderlo ai miei genitori. Loro non lo sapevano e infatti ho tantissima paura nel dirlo. Ero bravo a nasconderlo”. “Queste persone mi venivano a prendere a scuola, andavo nei capannoni in mezzo ai campi dove c’era il raduno di questa banda – aggiunge -.