Anticipazionitv.it - Grande Fratello, grave violazione del regolamento: prove e squalifica?

Leggi su Anticipazionitv.it

Scoppia il caso Tommaso Franchi al. Sui social, molti utenti stanno accusando il gieffino di aver violato ildel reality. Secondo le indiscrezioni, il concorrente avrebbe ammesso di aver fatto unainfrazione che potrebbe portare a provvedimenti disciplinari. In passato infatti alcuni concorrenti del GF sono stati severamente puniti per lo stesso motivo. Scopriamo insieme cosa è accaduto nella casa.: Tommaso Franchi e il video incriminatoLa polemica è esplosa su X, dove sta circolando una clip in cui Tommaso sembra vantarsi di comportamenti che infrangerebbero le regole. Nel video, il gieffino si rivolge a Javier Martinez, Luca Giglioli e Alfonso D’Apice. Queste le sue parole: “Anche ora c’ho proprio la telecamera puntata. Appena si gira la telecamera vi dico.