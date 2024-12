Lettera43.it - Giulia De Lellis a Sanremo 2025? Ipotesi DopoFestival o co-conduttrice

Spunta un nuovo nome per. Secondo le ultime indiscrezioni,Deè fra le papabili co-conduttrici del 75esimo Festival della canzone italiana, ma solamente per la serata del venerdì dedicata alle cover e slegata dalla competizione. Così da non favorire indirettamente il suo fidanzato Tony Effe, in gara con la sua Damme ‘na mano. Depotrebbe anche far affiancare Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli – per cui tuttavia manca ancora l’ufficialità – alcon una particolare attenzione ai look dei cantanti. Sarebbe lei, stando ai rumors, a commentare l’outfit e il trucco dei 30 artisti che saliranno sul palco dell’Ariston. A rafforzare l’c’è l’incontro con lo stesso Cattelan nella prima puntata di Hot Ones, format italiano di interviste disponibile da pochi giorni su RaiPlay.