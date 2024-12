Lanazione.it - Giubileo, migliaia con l’arcivescovo. Gambelli: "Pellegrini di speranza per una società più giusta e sicura"

Una preghiera che deve tradursi in atti concreti di solidarietà e dinei confronti delle persone che hanno perso il lavoro e vivono nella sofferenza, per aiutare a risolvere l’emergenza abitativa per le tante famiglie che non hanno una casa e un luogo dove stare: "Questo deve interrogarci tutti" è il pensiero delGherardoche ieri pomeriggio ha aperto il2025 nella diocesi di Firenze. La partecipazione una volta tanto è stata quella delle grandi occasioni, sia alla processione dalla Santissima Annunziata al Duomo passando da piazza San Marco e via Cavour, fino alla Messa in Cattedrale concelebrata da oltre un centinaio di sacerdoti. Difficile dare numeri esatti, ma si possono stimare oltre 4.000 presenze, forse di più, in un Duomo gremito come non si vedeva dalla festa di San Giovanni, primo giorno delGherardo con il suo popolo.