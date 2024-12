Pianetamilan.it - Criscitiello: “Milan, avevi Conte e De Zerbi e sei andato su Fonseca”. Poi su Conceicao …

Michele, CEO di 'SportItalia', ha commentato la notizia dell'esonero - ufficializzato questa mattina in un comunicato - di Paulodall'incarico di allenatore della Prima Squadra dele ilstuale approdo, sulla panchina rossonera, del suo connazionale, il portoghese Sergio. "Se in estate hai Antonioo Roberto Desotto 'Casa' e sceglisignifica che non conosci la Serie A e non conosci il valore del". Così ha esordito, in un attacco chiaramente rivolto al management del club di Via Aldo Rossi. I due allenatori italiani, tra l'altro, stanno facendo le fortune del Napoli e dell'Olympique Marsiglia in questa stagione. "Conceiçao, quando la toppa è peggio del buco". Questa è la chiosa del giornalista sportivo. Evidentemente tutt'altro che d'accordo con la scelta di Gerry Cardinale, Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovi? e Geoffrey Moncada di puntare sull'ex Porto per la successione di