Ciclismo, a Del Medico e Hopplà Petroli Firenze l'Oscar della stagione empolese

Empoli, 30 dicembre 2024 - Si chiude il 2024 ed è tempo di assegnare glidelche vanno indubbiamente allo juniores campione del mondo e italiano su pista Fabio Deldel Velo Club ScuolaEmpoli e al team élite-under 23con 12 vittorie. Ma l’annata ha offerto altri brillanti protagonisti che passiamo in rassegna. Per Delun’annata straordinaria con la conquista adel titolo italiano su pista nella velocità e con la maglia di campione del mondo ottenuta in Cina nella prova del keirin. Grande soddisfazione per il diciottenne versiliese di Crociale di Pietrasanta e per la societàpresieduta da Alberto Mazzoni. Nel 2025 Delsarà negli under 23 ancora nel V.C. Empoli una società dove si trova benissimo e può continuare con tranquillità a svolgere l’attività su pista.