Ci siamo persi i dati di InfoCert

Il 27 dicembre, mentre tutta Italia si stava già iniziando a preparare all’ultimo week-end dell’anno, su un forum del darkweb, BreachForums, l’utente PieWithNothing pubblicava un sample che anticipava una grave falla potenziale per milioni di utenti italiani che usufruiscono dei servizi di, uno degli operatori abilitati per l’identificazione digitale attraverso Spid. A dare la notizia, per primo, è stato @sonoclaudio su X, condividendo il lavoro di Ransom News: Database @it in vendita su un noto forum. Secondo il venditore, il DB contiene:5,5 milioni di record;1,1 milioni di numeri di telefono;2,5 milioni di indirizzi email; Nel sample pubblicato, anche nomi e cognomi e codici fiscali. Cc/ @GPDPIT pic.twitter.com/v6DumHgP8m — Claudio (@sonoclaudio) December 27, 2024 LEGGI ANCHE > Il data breach di stato del Piracy Shield, a rischio idi 5,5 milioni di utenti Sul forum del dark web, l’utente ha anche volato abbastanza basso: per tutto il database, che dovrebbe contenere idi circa 5,5 milioni di utenti, ha richiesto 1500 dollari.