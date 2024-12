Panorama.it - Caro 2025... Lettera aperta allo sport italiano

ti scrivo, così mi distraggo un po’. E fa niente se sei dispari e quindi, per tradizione, uno di quegli anni di passaggio dei quali non ci si deve attendere nulla. Non è così. Anzi. Siccome vieni dopo un 2024 che è stato un condensato straordinario di emozioni e traguardi raggiunti, ti scrivo per dirti che cosa mi aspetto e per farti capire che indietro non si torna.Lo so, non ci saranno Olimpiadi da vivere, Mondiali ed Europei da celebrare e molto sarà di passaggio per arrivare al 2026. Tuo fratello non ancora nato, ma ha già destinato ad essere maggiore. Eppure guai a distrarsi a immaginarti semplicemente come una tappa di avvicinamento, una di quelle dei grandi giri ciclistici in cui conta soltanto il rettilineo finale. Non è e non sarà così.Ad esempio, sarai l’anno in cui la nostra nazionale di calcio dovrà finalmente abbattere il tabù del Mondiale che ci perseguita dal 2014.