Appena dimesso dall’ospedale viene travolto e ucciso dal treno | una morte avvolta nel mistero

Continuano a susseguirsi in maniera preoccupante gli incidenti ferroviari, che spesso risultano fatali per le persone coinvolte. Solo pochi giorni fa ad un passaggio a livello a Nola, nel napoletano, una donna ha investito eun bambino di 10 anni e un altro drammatico episodio si è verificato nel quartiere Sant’Eufemio di Brescia, dove un 36enne di origini indiane è stato investito da unin corsa.Investito dalin corsa, unamisteriosaCi sono molti dettagli inquietanti su questa, risalente al primo pomeriggio di domenica 29 dicembre, poco dopo le 13:00. In base a quanto trapelato finora il 36enne era statoda poco, dove secondo BresciaToday era stato ricoverato per una presunta intossicazione da alcol. Dopo le prime cure il personale medico, non avendo riscontrato particolari problematiche, lo hae così l’uomo si è incamminato a piedi in direzione di Rezzato costeggiando la ferrovia.