Tpi.it - Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

: le, 29 dicembreQuesta sera, domenica 29 dicembre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la quartadi, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblicogeneralista Mediaset. Neltroviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono lee ladi oggi? Ecco tutte le informazioni.Determinata ad ufficializzare il suo legame con Tarik, Yesim decide di affrontare Guzide in aula, richiedendo la separazione da Tarik. Guzide si rifiuta di piegarsi alla provocazione di Yesim, tuttavia la discussione degenera: Yesim afferra Guzide per il braccio, e la situazione esplode quando Taner, presente al tribunale, la accusa di aggressione.