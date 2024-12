Ilrestodelcarlino.it - "Strade intasate e pochi mezzi"

"Da giovane lavoratore – commenta Stefano Compagnoni – mi trovo in difficoltà soprattutto per quanto riguarda la questione dei trasporti. I treni scarseggiano, così come idi trasporto pubblico. Le, specialmente nelle ore di punta, sonoe il rischio di avere incidenti è sempre più alto. Come viaggiatore è un problema doversi affidare a questa gestione dei trasporti, perché scioperi e ritardi sono all’ordine del giorno. Inoltre, spesso si incappa in situazioni surreali, in cui però a rimetterci sono sempre i fruitori del servizio. Durante il periodo universitario tornare a casa, specialmente sotto le feste, era praticamente un incubo".