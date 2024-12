Sport.quotidiano.net - Spezia, il “sogno Serie A“ fa tappa a Bari

Leggi su Sport.quotidiano.net

per continuare ad alimentare ildellaA e stabilire il record di punti nell’anno solare. Il tutto nel solco della storia. Oggi pomeriggio, al San Nicola di(il via alle 15, arbitra Pairetto), gli Aquilotti andranno alla ricerca dell’ennesima impresa: vincere per restare nella scia delle prime in classifica e consacrarsi come la squadra che in B, nel corso del 2024, ha totalizzato il maggior numero di punti (65) uno in più del Pisa impegnato, questa sera, a Genova con la Sampdoria. Per promuovere le ambizioni la truppa di mister D’Angelo si affiderà agli aspetti che l’hanno resa grande: agonismo, organizzazione di gioco, unità e tecnica. Con l’aggiunta dei ricorsi storici se è vero che proprio in questi giorni, esattamente il 28 dicembre 2014, lodi Nenad Bjelica sbancòper 3-0 con reti di Bakic, Catellani e Canadjija.