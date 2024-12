Sette parole che possono guidare le scelte nostre (e speriamo dei politici) nel 2025

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Flavia Belladonna della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS il 19 dicembre 2024***“Rispetto”, “brain rot” e “kakystocracy” sono stateper l’anno passato. Quali espressioni potrebbero ispirarci in quello nuovo, se riempite di senso e azioni? Si va da “intelligenza”, intesa come vivacità mentale, a “futurability”. 19/12/24soltantotra noi.Così cantava Mina, rifiutando levuote di un uomo nella loro storia d’amore, in contrapposizione al bisogno di gesti concreti. Anche nella società di oggi troppo spesso allenon seguono i fatti, nellerelazioni, negli interventi di, nelledelle imprese.