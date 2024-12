Ilrestodelcarlino.it - Sessant’anni di attività per Mauro Maggini

Festa a sorpresa nella sede dello studio associatoa Pedaso, per onorare i 60 anni didel commercialista, fondatore dello studio, consulente che ha impiantato tutte le contabilità dei calzaturieri negli anni 70, insegnante per tanti praticanti diventati professori o rispettabili professionisti, ma soprattutto interprete del cambiamento epocale imposto dal tempo nel settore dell’economia. Uomo che ha saputo coniugare i valori umani a quelli della professione,, alla soglia degli 88 anni, taglia il traguardo rarissimo di una lunga carriera fondata su serietà, competenza e incisivo valore per le relazioni umane. A testimonianza di ciò, la presenza ieri, della sua famiglia composta dalla figlia Monica, oggi in studio, e sua moglie Iole. Con loro i dipendenti, gli associati e gli amici.