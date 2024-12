Sport.quotidiano.net - Serie C. Okoro e Laezza, doppio obiettivo per Milan Futuro. Capelli verso il cambio di maglia: lo vuole la Giana

A pochi giorni dall’inizio ufficiale del calciomercato invernale, la grande macchina delle trattative inizia a muoversi anche inC. Tra le squadre lombarde più attive sembra esserci ilche, impantanato al penultimo posto del Girone B, deve rafforzarsi per allontanare lo spettro di una clamorosa retrocessione. Dopo la difficile prima parte di stagione il tecnico Daniele Bonera ha chiesto esplicitamente nuovi innesti e il dt Jovan Kirovski ha messo gli occhi su due profili per rinforzare difesa e attacco, apparsi come i reparti più deboli dei rossoneri. Come nome per la punta - viste le continue convocazioni di Camarda in prima squadra e la scarsa vena realizzativa di Longo e Turco - c’è quello di Alvin, classe 2005 in prestito alla Vis Pesaro dal Venezia. Il centravanti italiano, dotato di velocità e fisicità, è il capocannoniere con 4 gol (tra cui uno proprio al) del club marchigiano e può essere utilizzato anche come esterno.