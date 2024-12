Oasport.it - Pattinaggio artistico, Europei 2025: i convocati dell’Italia. Certezza Guignard-Fabbri, debutto per Pezzetta

Manca poco meno di un mese all’inizio dei Campionati2024 di, rassegna che tornerà nuovamente sul ghiaccio di Tallinn, località estone che aveva già ospitato la rassegna continentale nel 2022. Poche ore fa la Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha ufficializzato la lista degli atleti della Nazionale reclutati per partecipare all’evento. Una spedizione che vanta la bellezza di dieci rappresentanti complessivi. Gli obiettivi sono molteplici, e non manca anche un sogno ambiziosissimo. Sulla carta infatti, specie dopo le meraviglie sfoggiate nel primo stralcio di stagione in campo femminile, l’Italia corre per conquistare almeno una medaglia in tutte e quattro le specialità. E i presupposti per compiere l’impresa ci sono tutti. In campo maschile raggiungeranno la Tondiraba Ice Hall l’attuale leader del movimento nostrano Daniel Grassl, seguito da Nikolaj Memola, reduce dall’incoraggiante free program degli Assoluti, e dal veterano Matteo Rizzo.