Parte la riqualificazione dei parchi cittadini

Città di Porto San Giorgio sempre più bella ed accogliente. Una delle due sue maggiori caratteristica di disporre di tante aree verdi attrezzate e di numerosicon giochi per i bambini,frequentatissimi per la gioia degli stessi bambini e dei familiari che possono tenerli sotto controllo e in sicurezza. Sono strutture funzionali a fare di Porto San Giorgio la città dei bambini. Ebbene l’amministrazione comunale ha avuto la felice idea di riqualificarle. Il sindaco Valerio Vesprini chiosa: "Investimento su sicurezza e inclusione". Oltre 265 mila euro stanziati per riqualificare giochi e attrezzature all’interno deipubblici e delle aree verdi. Il Comune porta a compimento un vasto e capillare intervento, partito dal censimento e dal monitoraggio fino ad arrivare alla realizzazione di specifici interventi.