Ilnapolista.it - Napoli-Venezia, Conte sceglie Neres e Kvara nel tridente offensivo

Leggi su Ilnapolista.it

si affrontano oggi, domenica 29 dicembre, alle ore 15 per la 18esima giornata di Serie A.Di seguito, l’undici titolare scelto dai due tecnici Antonioe Eusebio Di Francesco.Le formazioni ufficiali di(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa;, Lukaku,tskhelia.(3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Carboni, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Busio; Yeboah, Oristanio.: «Se non vinciamo con squadre inferiori sulla carta, allora abbiamo sbagliato qualcosa»Cosa si aspetta dopo il secondo tempo di Genova?«Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, pensiamo al primo tempo contro il Genoa. Abbiamo cercato di analizzare bene tutti e 95 i minuti di Marassi e siccome so di avere dei ragazzi molto responsabili, prendiamo il secondo tempo come un motivo, uno spunto per continuare a migliorarci.