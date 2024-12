Milano aggrediti un tassista e la cliente | la rapina con cacciavite e trapano la vigilia di Natale – Il video

Leggi su Open.online

Ilaccosta, la corsa è finita, la giovaneprova a effettuare il pagamento elettronico ma ci sono problemi di connessione. Sono le due di notte delladi. Pochi secondi più tardi due persone a volto coperto e li aggrediscono contemporaneamente. Le immagini sono catturate dalla dash cam del taxi di Oscar, ain via Ceva, condivise dalla pagina Welcome To Favelas. Il primo va dal conducente e apre la portiera, intimandolo di dargli i soldi. Il secondo, con un casco nero calato in testa, sfonda il finestrino di dietro e strattona la ragazza per farsi dare la borsa. Mentre ilasseconda iltore, gli chiede di lasciargli almeno i documenti, tra i quali la patente per guidare il taxi. L’uomo inizia a innervosirsi, troppe poche banconote secondo lui, e insieme al complice lo minaccia di morte per farsi dare altro denaro.