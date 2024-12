Pianetamilan.it - Milan, Marinozzi: “Fonseca deve recuperare in fretta Theo Hernandez”

è uno dei giocatori più importanti del, ma dall'arrivo di Pauloil suo rendimento è calato drasticamente. Poche sono state le partite giocate bene dal vice-capitano rossonero che, fino ad ora, ha giocato 19 partite, ha segnato 2 gol e fornito 2 assist. Tra le note negative della sua stagione ci sono diversi errori difensivi. E, soprattutto, la partita contro la Fiorentina, durante la quale il francese ha sbagliato un rigore e, al termine del match, ha preso il cartellino rosso per proteste saltando, così, due partite. Della situazione riguardantene ha parlato, a Sky Sport, il telecronista Andrea: "afre il rientro di: ritrovare la forma migliore è il primo aspetto, forma fisica e mentale. Il francese serve in questo momento al, vista la formazione, viste le emergenze, visto il valore dell’avversario chetornare a vincere in trasferta dove non vince da aprile".