Sport.quotidiano.net - Liverani al top a 63 anni: "E vado ancora di corsa"

Massimo, pilota 63enne di Rocca San Casciano, nella vita di tutti i giorni tecnico per rilievi topografici, può vantare una carriera sportiva automobilistica di alto livello ed eclettica, non necessariamente legata ai rally, e anche in questa stagione si è messo in evidenza., quali sono state le sue prime corse e i risultati? Ho iniziato a metà degli90 con varie gare di regolarità in veste di pilota, poi nel 1998 e ’99 ho preso parte,come navigatore di Giuliano Mazzoni, a due rally di Montecarlo per vetture elettriche; non si trattava di regolarità, ma di rally veri e propri e in entrambi i casi siamo risultati primi assoluti, disponendo di una Cartanfruit, una gt elettrica progettata e costruita da un artigiano di Faenza, Gaetano Tanesini. Abbiamo preceduto anche vetture ufficiali di note case automobilistiche.