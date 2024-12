Lanazione.it - Ladri in casa, donna colta da malore

Castiglione d’Orcia (Siena), 29 dicembre 2024 – Il furto, lo shock. E la corsa in ospedale della padrona diche si è sentita male dopo aver scoperto la visita dei. Un fatto che al Vivo, minuscola frazione di Castiglione d’Orcia, ha acuito apprensione e psicosi per le intrusioni dei malviventi che vanno avanti da settimane sull’Amiata e nei centri vicini. “Fortunatamente mamma sta bene, si è trattato di un grande spavento. Gli accertamenti subito condotti a Nottola hanno dato esito negativo per cui è stata dimessa dopo qualche ora”, conferma il figlio della. “Gli abitanti del paese hanno espresso solidarietà alla mia famiglia, il senso di comunità qui è ancora saldo. Ma – rileva – la vicenda pone un problema che è sotto gli occhi di tutti: questo territorio è stato progressivamente abbandonato e depauperato.