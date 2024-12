Formiche.net - La soluzione innovativa ed economica di Londra contro la minaccia dei droni

Leggi su Formiche.net

Le Forze armate del Regno Unito hanno condotto il primo test dal vivo, con successo, di una nuova arma progettata per contrastare in modo economico gli sciami di. Il test, condotto dalla Royal artillery trials and development unit e dal 7 Air defence group, ha utilizzato l’innovativo Radio frequency directed energy weapon (Rfdew) in una struttura di tiro nel Galles occidentale. Secondo un comunicato stampa del ministero della Difesa britannico, l’arma ha “mirato e neutralizzato”senza pilota durante prove sperimentali, che hanno permesso di esplorare le potenzialità del sistema in diversi scenari die configurazioni ambientali. Questo sviluppo arriva in un contesto internazionale in cui molti Paesi, tra cui gli Stati Uniti, sono alla ricerca di soluzioni efficaci ed economiche per affrontare la crescentedeisenza ricorrere a costosi missili.