Tvzap.it - La famosa attrice morta a 76 anni: ritrovata senza vita nell’appartamento

Laa 76– Èl’ed ex supermodella Dayle Haddon. Il suo corpo è stato ritrovatodel genero, Marc Blucas, intorno alle 6.30 del mattino di venerdì 27 dicembre. Le indagini della polizia sono tutt’ora in corso per capire cosa sia davvero accaduto alla 76enne. ( dopo le foto) Leggi anche: Italia in lutto, addio alla firma storica del giornalismo sportivoLeggi anche: Alba Parietti, è bufera sulla foto di Natale: il motivoLaa 76Dayle Haddon è scomparsa in circostanze tragiche a 76. La polizia di Solebury Township si è recata presso l’abitazione del genero dell’, la star di “Buffy” l’ammazzavampiri, Marc Blucas.