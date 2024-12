Inzaghi ha detto sì | Si lavora a gennaio per chiudere questo acquisto in estate

Leggi su Ilnerazzurro.it

Mercato Inter. Il mercato diè ormai alle porte. Come annunciato più volte dalla dirigenza l’Inter non farà nessun movimento in questa sessione. Nonostante, il prossimo mese potrà essere molto importante pertrattative in vista della prossima. Ed è qui che si colloca il discorso su Nico Paz, talentino del Como su cui i nerazzurri hanno messo gli occhi da qualche mese.Mercato Inter:promuove Nico Paz, chiusura a?Ecco quanto riportato sull’edizione odierna de Il Giornale: “L’Inter guarda al futuro. Marotta ed Ausilio stannondo per arrivare a Nico Paz del Como. Il cartellino dell’argentino è controllato dal Real Madrid, che detiene il 50% sulla fattura rivendita ed un’opzione di ria 12 milioni. Il fantasista classe 2004 a Madrid potrebbe comunque trovare poco spazio vista la folta concorrenza nel ruolo (Bellingham, Brahim Diaz, Arda Guler), perle merengues potrebbero decidere di venderlo mantenendo una recompra dal 2027 in poi.