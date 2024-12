Ilfattoquotidiano.it - Il via libera alla manovra non spegne le polemiche. La Russa: “Renzi mente sapendo di mentire”

L’approvazione finale, con fiducia, della legge di bilancio, avvenuta sabato al Senato è avvenuta in un’atmosfera piuttosto frizzante. Lo scontro più acceso è stato quello tra il presidente dell’Aula Ignazio Lae il senatore di Italia Viva Matteo. Tutto è partito da un richiamo dipresidenza, accusata di non avvedersi di “una maggioranza rumorosa” in Aula. Pronta la replica di La: “Non c’è nessun rumore particolare, prosegua senza dare lezioni“.“Lei non mi può interrompere in diretta televisiva, controreplica quindi, deve abituarsi, camerata La, a rispettare l’opposizione”. “Vi prego di ascoltare religiosail senatore”, taglia corto Laper chiudere il caso mentre l’emiciclo rumoreggia. Buona parte dell’intervento del leader di Iv è stato incentrato, tra l’altro, sulla questione che ha portato alle maggioriin Senato: la blindatura del testo, approvato in una manciata di giorni a Palazzo Madama con meno di un’ora di commissione dedicata all’esame.