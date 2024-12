Sport.quotidiano.net - Il Mantova inizia male il girone di ritorno: la Reggiana passeggia al Martelli

Nella giornata nella quale avrebbe potuto alzare la testa e cominciare a sognare in modo significativo i play off ilincappa in una partita da dimenticare in fretta e si arrende (0-2) ad unaconcreta ed efficace. La squadra di Possanzini, squalificato e costretto a seguire dalla tribuna una delle prove più opache dei suoi giocatori, tiene a lungo il possesso della palla, ma è un fraseggio sterile, che non riesce a pungere i granata, sempre attenti e pronti a pungere con veloci ripartenze. Il risultato di tutto questo è che la matricola virgiliananel peggiore dei modi il, si vede superare in classifica dagli emiliani e fa capire che la salvezza era e rimane l’obiettivo fondamentale di questa stagione del sospiratoin serie B. Voglia di fare e spirito propositivo non sono mancati ancora una volta al, ma, nonostante il sostegno a lungo offerto dai tifosi del “”, la confusione e la mancanza di idee sono state le note dominanti di una prova che i biancorossi dovranno superare in fretta, visto che alla ripartenza, domenica 12 gennaio, saranno chiamati a rendere visita ad un avversario ostico ed affamato di punti come il Cosenza.