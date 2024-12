Panorama.it - Il lavoro del futuro? L'artigiano

La globalizzazione le ha travolte, ma l’Italia rimane legata alle sue piccole imprese e botteghe, circa un milione e mezzo. E anche i giovani sembrano sempre più propensi a tornare almanuale. Per salvare le decine di mestieri in via d’estinzione.Andare a bottega per avere di che sfamarsi e poi diventare il divino artista. È la storia di Michelangiolo Buonarroti che approda tredicenne da Domenico Ghirlandaio, a sua volta uscito dalla bottega di Andrea del Verrocchio dove si formarono Luca Signorelli, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, il Perugino. Raffaello Sanzio addirittura inventò i multipli d’arte mettendo a salario uno stuolo di apprendisti che riproducevano le sue creazioni. Quando ci vantiamo di essere la seconda manifattura d’Europa dimentichiamo che ciò che noi chiamiamo industria in larghissima parte è evoluzione dell’artigianato che parte dagli Etruschi e su su percorre i secoli fino a noi.