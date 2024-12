Rompipallone.it - Fonseca verso l’esonero: nel 2025 arriva il connazionale – SKY

Ultimo aggiornamento 29 Dicembre 2024 22:10 di Paolo SiottoNonostante la buona prova offerta contro la Roma, Paulocontinua a rischiareIl Milan pensa al cambio in panchina. Proprio durante la partita con la Roma, spunta il nome del possibile successore di Pauloper la panchina rossonera.La panchina di Paulotraballa come non mai. Nella serata in cui il Milan è sceso in campo a San Siro nel big match con la Roma di Claudio Ranieri, tornano di grande attualità le voci di un possibile esonero dell’allenatore portoghese, puntualmente a rischio nei momenti difficili del Diavolo nella prima metà di questa stagione. La decisione definitiva del club lombardo potrebbere proprio in questi minuti, dopo il triplice fischio della sfida con la Roma.Una partita che Pauloha seguito quasi del tutto dalla tribuna: il tecnico portoghese, infatti, è stato espulso al quarantatreesimo minuto di gioco nel corso della prima frazione per le veementi proteste nei confronti del quarto uomo dopo un presunto rigore non concesso dall’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna.