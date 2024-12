Thesocialpost.it - Continua la lite nella maggioranza, Tajani: “Salvini al Viminale? No, c’è già Piantedosi, lui pensi al Ponte”

Leggi su Thesocialpost.it

Antonio, vicepremier e leader di Forza Italia, spegne le voci su un possibile rimpasto di governo. “Non c’è bisogno di nessun rimpasto, di solito si fa quando le cose non funzionano e questo governo sta lavorando benissimo”, ha dichiarato in un’intervista al Fatto Quotidiano.Leggi anche: Iran, parla il ministro: “Cecilia Sala è in buona salute, in una cella da sola”ha risposto anche alle ipotesi di un ritorno di Matteoal. “Al ministero dell’Interno c’è già un ministro, Matteo, che sta lavorando molto bene”, ha affermato.“alsullo Stretto”Per, secondo il vicepremier, il focus resta un altro. “Mi pare cheabbia un altro lavoro, è ministro delle Infrastrutture e sul suo tavolo ci sono dossier importanti e impegnativi”, ha spiegato.