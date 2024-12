Napolipiu.com - Conte: “Raspadori sta crescendo, contento dei 41 punti. Ma io voglio sempre vincere”

: “stanto dei 41. Ma io”">Il tecnico del Napoli ha analizzato la vittoria contro il Venezia, soffermandosi sulla nuova posizione die sul cammino record degli azzurri.Antoniosi è presentato ai microfoni di DAZN dopo la sofferta vittoria del Napoli contro il Venezia. Il tecnico azzurro ha analizzato innanzitutto la nuova posizione di Giacomo: “Ce lo stiamo inventando come scelta. Ci sto lavorando come interno di centrocampo e per noi può rappresentare un’opzione importante. È un ragazzo totalmente coinvolto nel progetto. Dobbiamo trovare i gol di tutti e varie soluzioni. Il ragazzo si sente totalmente quel ruolo”.Sulla partita, l’allenatore salentino ha espresso un po’ di rammarico: “Dispiace essere arrivati a 10 minuti dalla fine sullo 0-0.