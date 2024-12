Terzotemponapoli.com - Conte e il futuro di Raspadori: “L’obiettivo è non indebolirci”

Ilsto: una conferenza stampa significativaDopo la vittoria del Napoli contro il Venezia, Antonioha affrontato con chiarezza e determinazione le domande suldella squadra e dei suoi giocatori. In particolare, il tecnico si è soffermato sulla crescita del gruppo e sulle strategie di mercato, rispondendo al direttore di Napoli Magazine, Antonio Petrazzuolo, durante la conferenza stampa allo stadio Maradona. Tra le questioni principali, spicca ildi Giacomo, giovane attaccante al centro di molte speculazioni di mercato.L’analisi della prestazione e le richieste di miglioramento diha voluto sottolineare un aspetto fondamentale del suo approccio: l’impegno costante per migliorarsi. “Quello che chiedo ai calciatori è quello che io chiedo sempre a me stesso: di essere migliore”, ha affermato il tecnico, ribadendo l’importanza della crescita individuale e collettiva.