Calciomercato Milan – Kolo Muani può arrivare? L'esperto conferma e rilancia

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di, ha stilato un lungo ed interessante editoriale sulle colonne di 'TuttoMercatoWeb' questa mattina, facendo il punto della situazione dele affrontando la situazione Randal. Ecco, dunque, le sue parole. Su Randal: "I riflettori sono puntati anche sull’attacco nel caso in cui ci dovesse essere una o più partenze. Un giocatore che piace è sicuramente, in uscita dal Paris Saint Germain. Ha un ingaggio decisamente molto alto ma i rossoneri sono pronti ad entrare in corsa nel caso ci fosse un’apertura al prestito. Anche la Juventus resta alla finestra. Tra gli osservati ci sono anche Maghnes Akliouche del Monaco e Jamie Leweling dello Stoccarda". Sulle possibili cessioni: "Sul fronte delle possibili cessioni, in attesa di vedere quale sarà il futuro di Jovic, ci sono altre due situazioni da valutare.