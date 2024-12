Calciomercato.it - Bufera Napoli, lo ‘cacciano via’: “Offesa alla storia del club”

Furia e pioggia di critiche in casa azzurra: dito puntato e parole che sanno di addioUn’occasione per agganciare l’Atalanta in vettaclassifica. Di certo ile soprattutto i suoi tifosi non si aspettavano che gli azzurri incappassero in un pomeriggio così complicato contro il Venezia, reduce comunque da una serie di risultati positivi., tifosi contro Conte e Lukaku (Lapresse) – calciomercato.itAd inguaiare maggiormente i partenopei ci ha pensato Romelu Lukaku. Il belga ha fallito un rigore nel corso del primo tempo, facendosi ipnotizzare da Stankovic. Un errore grave, condito da una partita non propriamente positiva. Nella ripresa il numero 11 azzurro ha sfiorato nuovamente il gol, ma il suo tiro ha trovato prima l’opposizione di Stankovic e poi quella del palo. La prova del belga è stata gravemente criticata dai tifosi azzurri, che su X non hanno nascosto la propria delusione per la prestazione del proprio centravanti.