Amarcord Milan – 29 dicembre 1987 | Gullit vince il Pallone d’Oro

Il 29, esattamente 37 anni fa, l'allora numero 10 delRuudsi aggiudicò il primo ed unicod'Oro della sua straordinaria carriera agonistica. I suoi soprannomi erano Tulipano Nero e Simba, quest'ultimo coniato dal giornalista Gianni Brera per la sua capigliatura simile alla criniera di un leone. Dopo aver giocato per Haarlem (1979-82), Feyenoord (1982-85) e PSV (1985-87) ed aver vinto 3 volte l'Eredivisie ed una coppa nazionale, nell' '87 Ruuddivenne un giocatore delper l'allora cifra record di 13,5 miliardi di lire. Il suo esordio, con tanto di gol, in rossonero risale al 23 agosto in Coppa Italia contro il Bari. Nella sua prima stagione rossonera,divenne subito la stella della squadra di Sacchi e fu determinante per la vittoria della Serie A/1988.