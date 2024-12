Ilrestodelcarlino.it - Al Piccolo stasera si ride in dialetto con ‘La Mulnela’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Torna il teatro dialettale alcon inizio alle ore 21 va in scena ‘Cla santa dòna ad mi moj’ (Quella santa donna di mia moglie’) della Compagnia La Mulnela di Santarcangelo. Si tratta di una commedia in tre atti di G. Spagnoli, adattata da quella di Alessio Angelucci e racconta ciò che avviene in una coppia che gioca sugli equivoci originati da un medico per fare una sorpresa alla moglie. Sarà il secondo di un trittico di spettacoli dialettali natalizi: il primo si è tenuto il 22 dicembre; il terzo sarà in scena domenica 5 gennaio, protagonista la Cumpagnì dla Zercia di Forlì con ‘E séra che canzêl’ (‘E chiudi quel cancello’), regia di De Benedetti e Pirazzoli.la biglietteria del Teatroaprirà alle ore 20, biglietto 7 euro. r. r.