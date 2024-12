Zonawrestling.net - Zona Wrestling Awards 2024 – Woman Wrestler of the Year

Leggi su Zonawrestling.net

Dopo ben due settimane siamo arrivati all’ultimo Award., nel ringraziarvi tutti per la partecipazione, i commenti, le critiche e i consigli, vi porta oggi a conoscere, dopo il migliordell’anno, “la” miglioredell’anno di questoche ormai sta per lasciare spazio al 2025. Pronti? Partiamo allora e come sempre, da tutta la redazione di, per l’ultima volta quest’anno, buona lettura a tutti e.. buon 2025!iIAWARD – WOMENOF THEiGIOVANNI 3p – Toni Storm 2p – Liv Morgan1p – Mariah MayLUCA GRANDI3p – Toni Storm2p – Jordynne Grace 1p – Rhea RipleyDANILO3p – Liv Morgan2p – Rhea Ripley 1p – Iyo SkySIMONE SPADA3p – Rhea Ripley 2p – Toni Storm1p – Jordynne GraceSERGIO3p – Liv Morgan2p – Rhea Ripley1p – Toni StormGIUSEPPE3p – Miriah May 2p – Toni Storm1p – Rhea RipleyANGELO3p – Rhea Ripley2p – Jordynne Grace1p – Liv MorganCLAUDIO3p – Rhea Ripley 2p – Nia Jax 1p – Liv MorganDORIAN3p – Rhea Ripley 2p – Liv Morgan1p – Iyo SkyENRICO3p – Mariah May 2p – Liv Morgan1p – Masha SlamovichVINCENZO3p – Mariah May 2p – Liv Morgan1p – Mercedes MonéVALENTINA3p – Rhea Ripley 2p – Bayley1p – Liv MorganANTONIO LUCA 3p – Rhea Ripley 2p – Liv Morgan1p – Nia JaxALDO3p – Jordynne Grace 2p – Rhea Ripley 1p – Mariah MayALESSIO3p – Toni Storm2p – Bayley1p – Roxanne PerezALVIN3p – Roxanne Perez2p – Lyra Valkyria1p – Sol RucaGIROLAMO3p – Rhea Ripley 2p – Roxanne Perez1p – Nia JaxKNEES2FACES3p – Toni Storm2p – Liv Morgan1p – GiuliaiiOF THEiIMentre contavo i voti, inizialmente, sembrava una lotta serrata.